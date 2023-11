Neunkirchen Softairwaffe sorgt für Polizeieinsatz an Schule

Neunkirchen · Eine vermeintliche Schusswaffe hat am Freitagmorgen einen Polizeieinsatz an einer Schule im saarländischen Neunkirchen ausgelöst. Zuvor hätten Zeugen einen Mann gemeldet, der im Kofferraum eines Autos mit einer Langwaffe hantiert habe und anschließend in die Schule gegangen sei, teilte die Polizei am Freitag mit.

10.11.2023 , 13:25 Uhr

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Da zunächst unklar war, ob der Mann die Waffe auch mit in das Schulgebäude genommen hatte, kamen den Angaben zufolge auch Spezialeinheiten der Polizei zum Einsatz. Dabei habe sich herausgestellte, dass es sich bei dem Mann um einen 24-jährigen Schüler der Schule handelt. Er habe sich kooperativ gezeigt und die Einsatzkräfte zu der Waffe in seinem Fahrzeug geführt. Die Waffe erwies sich Softairwaffe. Eine konkrete Gefahr habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, hieß es. Die Ermittlungen zur der aufgefundenen Waffe dauerten an. © dpa-infocom, dpa:231110-99-898852/2

(dpa)