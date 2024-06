Beschluss der Landesregierung Soforthilfen für Betroffene des Pfingst-Hochwassers

Rund zwei Wochen nach dem Hochwasser an Pfingsten in Teilen von Rheinland-Pfalz hat das Kabinett in Mainz Soforthilfen für betroffene Privathaushalte beschlossen. Unterstützt würden Privatpersonen in den Landkreisen Südwestpfalz, im Eifelkreis Bitburg-Prüm sowie in den Kreisen Trier-Saarburg, Germersheim und Bad Kreuznach sowie den in kreisfreien Städten Trier und Zweibrücken, teilte das Innenministerium in Mainz am Dienstag mit.