Sofa zu nah am Ofen: Brand in Einfamilienhaus

Püttlingen Weil ein Sofa zu nah am Ofen stand und durch die Hitze Feuer fing, hat es in einem Einfamilienhaus in Püttlingen gebrannt. Der einzige Bewohner des Hauses, ein 63 Jahre alter Mann, bemerkte den Rauch im ersten Obergeschoss rechtzeitig und konnte sich nach draußen retten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Er wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.