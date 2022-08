Mode : Socken in Sandalen? Glööckler über Modesünden im Sommer

Socken in Sandalen? Glööckler über Modesünden im Sommer

Der Modeschöpfer Harald Glööckler in seinem Zuhause. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Kirchheim Modeschöpfer Harald Glööckler (57) kann Socken in Sandalen nicht viel abgewinnen. „Stilvoll ist das keineswegs - egal, ob das Männer im Alltag tragen oder Frauen auf dem Laufsteg“, sagte Glööckler der Deutschen Presse-Agentur.

Socken in Sandalen seien grundsätzlich nicht besonders reizvoll, allerdings sehe er persönlich dies eher entspannt. „Bei Männern kommt es, ehrlich gesagt, immer auf den Typen an. Wenn der sexy ist, verzeiht man ihm auch Socken in Sandalen.“