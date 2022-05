Bundesagentur für Arbeit : So wenig Arbeitslose wie vor 30 Jahren

Trier Trotz des Ukraine-Kriegs sinkt die Arbeitslosigkeit weiter. Im vierten Monat in Folge sind weniger Menschen erwerbslos gemeldet. Die Zahl der offenen Stellen steigt. Ausbildungsplätze gibt es auch noch.

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz war im Mai so niedrig wie zuletzt vor 30 Jahren. Rund 95.400 Männer und Frauen waren im Mai dieses Jahres arbeitslos gemeldet. Das waren 2,4 Prozent weniger als im April und sogar 17,9 Prozent weniger als im Mai 2021, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Trier berichtete. „Wir verzeichnen die niedrigste Mai-Arbeitslosigkeit seit dem Jahr 1992“, sagte die Chefin der Regionaldirektion, Heidrun Schulz. „Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs schlagen sich nicht in den Kennzahlen am Arbeitsmarkt nieder.“