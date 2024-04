Landtag So viel mehr Geld bekommen Saar-Beamte – und auch die Abgeordneten

Dem Beschluss zufolge werden unter anderem die Gehälter ab 1. November 2024 um 200 Euro erhöht. Im Februar 2025 folgt dann eine Erhöhung um 5,5 Prozent. Zudem werden steuerfreie Inflationsausgleichszahlungen in Höhe von 1800 Euro für das Jahr 2023 bezahlt. Monatliche Ausgleichszahlungen in Höhe von 120 Euro sind für die ersten zehn Monate des Jahres seit 2024 vorgesehen. Die Erhöhungen bedeuten für das Land in den Jahren 2024 und 2025 Mehrausgaben in Höhe von 227 Millionen Euro. Davon entfallen alleine auf den Inflationsausgleich im Jahr 2024 rund 75 Millionen Euro.