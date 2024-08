Notfälle So läuft eine Suche nach Verschütteten bei Rettungsteams ab

Stattdessen graben sich die Helfer teilweise auch händisch, entweder horizontal oder vertikal zu Verschütteten vor - auch indem sie beispielsweise Löcher in eingestürzten Wänden und Decken herstellen. So werde versucht, sich einen Weg zu den Verschütteten zu bahnen. Das dauere lange, und sei viel Arbeit. „Da sind schnell mal 24 Stunden rum, bis man durch ist. Aber das ist die sicherste Methode, um die Menschen lebend rauszubekommen“, sagte Walsdorf. Weil Angehörige in der Regel an einem separaten Ort betreut und versorgt würden, könnten die Helfer wie auch im Fall von Kröv ungestört arbeiten. Die größte Belastung für die Rettungskräfte sei somit „das Arbeiten gegen die Zeit“.