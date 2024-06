Mainz Slowakei bleibt nach Qualifikation fürs EM-Achtelfinale

Die slowakische Fußball-Nationalmannschaft bleibt nach ihrer Qualifikation für das EM-Achtelfinale in ihrem Quartier in Mainz. Das teilte Sprecherin Lenka Gazdikova vom Fußballverband in Bratislava der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Slowakei spielte in der Gruppenphase der Europameisterschaft zweimal in Frankfurt und einmal in Düsseldorf und tritt am Sonntag (30.6.) in Gelsenkirchen gegen England an (18.00 Uhr).