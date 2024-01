Freizeit Skilift im Westerwald öffnet

Wintersportfans im Westerwald können wieder Skifahren und Rodeln. Ab Freitag geht der Skilift in Bad Marienberg in Betrieb, wie der 2. Vorsitzende des Ski-Club Bad Marienberg-Unnau, Michael Huth, sagte. Seit Sonntag seien die Pisten dort beschneit worden. Geplant sei, mindestens bis Mittwoch geöffnet zu haben, sagte Huth. Darüber hinaus komme es auf die Bedingungen an. „Mal gucken, ob das Wetter mitspielt.“