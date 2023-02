Freizeit : Skilift am Erbeskopf steht ab Donnerstag wieder still

Thalfang Nach dem Anstieg der Temperaturen wird der Liftbetrieb am Erbeskopf am Donnerstag vorerst wieder eingestellt. „Wir machen eine Pause und schauen, ob wir später noch mal starten können“, sagte die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Thalfang und Vorsitzende des Zweckverbandes Erbeskopf, Vera Höfner, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Man hoffe auf erneuten Naturschnee. „Es könnte noch passieren, dass wir über die Karnevalszeit noch mal Betrieb anbieten können.“

Mit Mittwoch inklusive habe man am höchsten Berg (816 Meter) von Rheinland-Pfalz diese Saison nun elf Lifttage anbieten können. Bisher seien gut 2000 Skifahrer gezählt worden. Man habe gemerkt, wie viel Spaß und Freude das Angebot dem Menschen gemacht habe, sagte Höfner. Ergänzend waren am Erbeskopf Schneekanonen im Einsatz.

(dpa)