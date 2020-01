Skater-Disco: Mehr als 2000 tanzten auf Rollen

Eine Frau tanzt mit Rollschuhen an den Füßen zu Disco-Musik. Foto: Andreas Arnold/dpa.

Mainz Schnelle Rhythmen, schnelle Roller - in einer ehemaligen Fabrikhalle in Mainz sind am Wochenende zahlreiche Rollschuhfahrer und Inline-Skater zur Roller-Disco „Skate Night“ gekommen. Nach Angaben des Veranstalters zogen am Samstag mehr als 2000 zu Musik der 80-er und 90-er Jahre sowie Funk'n'Soul ihre Runden über den rund 400 Meter langen Rundkurs.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa