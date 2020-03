Situation an türkischer Grenze: Unterschiedliche Reaktionen

Mainz An der türkisch-griechischen Grenze spielen sich dramatische Szenen ab. Die beschäftigen auch die rheinland-pfälzische Politik. Das Land sieht sich auf etwaige Entwicklungen vorbereitet, die Opposition sieht Nachbesserungsbedarf.

Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) teilte am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit, sowohl eine seriöse Einschätzung der Entwicklung an der türkisch-griechischen Grenze noch der Auswirkungen auf die Zahl der Flüchtlinge sei momentan sehr schwer möglich. „In Rheinland-Pfalz sind jedenfalls keine signifikant steigenden Flüchtlingszahlen zu verzeichnen.“ Das Land habe in den Aufnahmeeinrichtungen ein „flexibles System mit Pufferkapazitäten“ entwickelt, um auch für akute Lagen gerüstet zu sein.