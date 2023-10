Katastrophenschutz Sirenen stark gefragt - Land bleibt auf Fördergeldern sitzen

Es fehle nicht am Willen, solche neuen Anlagen zu kaufen, betonte der Minister. Das Problem sei vielmehr, dass es nur eine überschaubare Zahl an Herstellern gebe und aktuell einen großen Bedarf. In vergangenen Jahrzehnten seien Sirenen in ganz Deutschland abgebaut worden, sagte Ebling. „Das war im Nachhinein betrachtet keine gute Entscheidung gewesen.“ Sirenen seien neben Warnungen über Smartphones oder Apps unverzichtbar. „Es braucht auch dieses akustische Signal“, betonte der Innenminister.