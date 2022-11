Katastrophenschutz : Sirenen, Apps und Cell Brodcast: Warntag im Dezember

Ingelheim/Mainz Beim ersten Bundeswarntag 2020 lief einiges schief. Am 8. Dezember soll es jetzt besser klappen. Wie wichtig effektive Warnungen sind, ist in Rheinland-Pfalz nicht nur seit der tödlichen Flutwelle klar.

Die Flutkatastrophe mit 135 Toten hat die Notwendigkeit funktionierender Warnungen in Rheinland-Pfalz nach Einschätzung von Brand- und Katastrophenschützern wieder deutlich ins Bewusstsein gerückt. „Seit dem Krieg in der Ukraine gibt es plötzlich auch wieder ein ganz anderes Weltbild“, sagte der stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Mainz-Bingen, Michael Braun, am Montag in Ingelheim. Denn nach dem Kalten Krieg sei keine Gefahr mehr gesehen worden und der Bund habe die Sirenen an die Kommunen übertragen. „Ganz Deutschland will jetzt Sirenen haben, es gibt aber nur drei, vier Anbieter.“