Fußball-Bundesliga Sinnbild Burkardt: „Was für ein Mann! Was für ein Spieler!“

Auch eine zwischenzeitliche längere Unterzahl nach einer „nicht so klugen Gelb-Roten Karte“ für Nadiem Amiri, wie Trainer Bo Henriksen befand, steckten zehn Mainzer weg. Angesprochen auf seinen Kapitän und nun dreifachen Saisontorschützen Burkardt geriet Henriksen ins Schwärmen. „Natürlich Johnny, Doppelpack. Er will immer wieder Tore machen. Er war heute unglaublich wichtig, auch mit seiner Laufleistung in der Verteidigung. Was für ein Mann! Was für ein Spieler!“