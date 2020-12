Sinkende Erstsemesterzahlen an den Hochschulen

Ein verlassener Hörsaal. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Bad Ems Die Zahl der Studienanfänger in Rheinland-Pfalz ist im laufenden Wintersemester auf den niedrigsten Stand seit zwölf Jahren gesunken. Insgesamt schrieben sich rund 15 600 junge Menschen erstmals an einer der 22 Hochschulen im Land ein, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Bad Ems mitteilte.

Das entspreche einem Rückgang von 3,9 Prozent im Vergleich zum vorherigen Wintersemester. Die Gesamtzahl sei die niedrigste seit dem Wintersemester 2008/09.

Als Gründe nannte die Statistikbehörde die Bevölkerungsentwicklung mit weniger jungen Menschen, die Abwanderung von Studienberechtigten in andere Bundesländer und Effekte durch die Corona-Krise in diesem Jahr. So sind weniger Studierende aus dem Ausland unter den Erststemestern - ihr Anteil sank im Vorjahresvergleich von 21 auf 18 Prozent. „Es ist davon auszugehen, dass durch die Corona-Pandemie die Aufnahme eines Studiums in Deutschland für im Ausland lebende Personen deutlich erschwert wurde“, erklärte das Statistische Landesamt.

Sinkende Zahlen verzeichneten vor allem die Universitäten: Die in Mainz meldete 260 weniger Einschreibungen für das erste Semester als noch ein Jahr zuvor. Auch in Trier (-170) und Kaiserslautern (-140) wurden weniger Studentinnen und Studenten im ersten Semester gezählt.