Verbraucher Sinkende Energiepreise dämpfen Teuerung in Rheinland-Pfalz

Sinkende Energiepreise haben sich im Februar dämpfend auf die Teuerung in Rheinland-Pfalz ausgewirkt. Die Verbraucherpreise lagen im Februar um 2,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Bad Ems mit. Die Inflationsrate blieb damit im Vergleich zum Vormonat unverändert: Auch im Januar hatte der Wert plus 2,7 Prozent betragen.