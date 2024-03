Geschäftszahlen „Sind in einer bewegten Welt“: Pumpenhersteller KSB legt zu

KSB beschäftigt nach eigenen Angaben rund 16.000 Menschen. Das 1871 gegründete Unternehmen stellt Pumpen und Armaturen für den Energiebereich sowie etwa für die Wasserversorgung, den Bergbau und viele Anwendungen in Industrie, Chemie und Gebäudetechnik her. So liefert KSB für den neuen BASF-Verbundstandort in China 300 Pumpen.