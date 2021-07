Silber in Tokio: Mainz beglückwünscht Ruderer Jason Osborne

Mainz Nach dem Gewinn der olympischen Silbermedaille in Tokio haben führende Politiker der Stadt Mainz dem Leichtgewichts-Ruderer Jason Osborne gratuliert. „Wir sind unglaublich stolz auf unseren Mainzer Ruderer.

Er hat gemeinsam mit seinem Teamkollegen im Finale eine großartige Leistung gezeigt“, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling am Donnerstag in Mainz. Osborne sei ein Aushängeschild des Mainzer Sports und rücke mit seinem Olympiaerfolg den Sportstandort Mainz und den Mainzer Ruder-Verein in den zentralen Fokus der Weltöffentlichkeit.