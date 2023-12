Bundesliga Siewerts Chancen auf Cheftrainerposten in Mainz steigen

Siewert selbst wollte seine Chancen nicht bewerten. Es sei klar, dass die Vereinsführung sich bei der Entscheidung „alle Zeit der Welt nimmt, um sich das anzuschauen“. „Wir halten uns an den Fahrplan, den wir ausgegeben haben. Es geht nicht um mich, sondern darum, dass Mainz 05 in der Bundesliga bleibt. Wir setzen uns in aller Ruhe zusammen. Was dann ist, wird die Zukunft zeigen“, sagte der Interimscoach.