2. Bundesliga Sieg nach Rückstand: Hertha dreht Spiel in Kaiserslautern

Hertha BSC hat Pokal-Viertelfinalist 1. FC Kaiserslautern und dessen neuen Trainer Dimitrios Grammozis in der 2. Bundesliga gestoppt. Die Hauptstädter setzten sich am Samstag nach Rückstand noch mit 2:1 (0:1) und nähern sich allmählich der Spitzengruppe. Für Kaiserslautern geht der Negativtrend in der Liga weiter: Es war bereits die fünfte Niederlage in Serie. Am Dienstag waren die Pfälzer mit einem 2:0 gegen Nürnberg im DFB-Pokal weitergekommen