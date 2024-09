3. Liga Sieg in Hannover: Saarbrücken bleibt auswärts eine Macht

Der 1. FC Saarbrücken bleibt in der 3. Liga auswärts weiter ungeschlagen. Die Saarländer gewannen am Sonntag bei der zweiten Vertretung von Hannover 96 mit 3:1 (2:0). Kai Brünker (5. Minute/38.) und Richard Neudecker (67.) sorgten für die Tore der Gäste. Tom Sanne (90.+3) gelang nur noch der Ehrentreffer für die 96er. Für den FCS war es der dritte Erfolg in der dritten Partie in der Fremde. Durch den Sieg beim Tabellenschlusslicht rückte Saarbrücken mit zehn Punkten näher an die Spitze heran.