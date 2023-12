3. Liga Sieg in Freiburg: Saarbrücken bleibt in der Erfolgsspur

Freiburg · Der 1. FC Saarbrücken hat die Pokal-Euphorie in den Alltag mitgenommen. Drei Tage nach dem Coup gegen Eintracht Frankfurt gewann das Team von Trainer Rüdiger Ziehl am Samstag in der 3. Fußball-Liga beim SC Freiburg II mit 4:0 (1:0) und verbesserte sich mit 26 Punkten vorerst auf den achten Tabellenplatz.

09.12.2023 , 16:14 Uhr

Kasim Rabihic (l) vom 1. FC Saarbrücken und Ahmet Arslan von Dynamo Dresden im Zweikampf. Foto: Harry Langer/Defodi Images/dpa-Zentralbild/dpa

Kasim Rabihic war der überragende Mann bei den Saarländern. Der Offensivspieler traf per Foulelfmeter in der 10. Minute zur frühen Führung, die er nach der Pause mit einem direkt verwandelten Freistoß aus etwa 25 Metern ausbaute (65.). Das 3:0 durch Dominik Becker (73.) bereitete Rabihic vor. Den Schlusspunkt setzte Tim Civeja (90.+2) in der Nachspielzeit. Der Pokal-Viertelfinalist baute seine Erfolgsserie damit auf fünf Liga-Spiele ohne Niederlage aus und ist seit nunmehr fast einem Monat ohne Gegentor. Am nächsten Samstag empfängt der FCS Tabellenführer Jahn Regensburg. © dpa-infocom, dpa:231209-99-237748/2

(dpa)