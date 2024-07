Feuer Siebenstelliger Schaden bei Brand in Kräuterfabrik

Ein Feuer hat in einer Kräuterfabrik nach Schätzungen der Polizei einen Schaden im unteren siebenstelligen Bereich verursacht. Der Brand brach am Montagabend in der Fabrik für die Trocknung von Küchenkräutern in Herxheim-Hayna (Landkreis Südliche Weinstraße) aus, wie die Polizei mitteilte. Es waren Menschen im Gebäude, aber niemand wurde verletzt, so ein Polizeisprecher.