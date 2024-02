Unterstützung Sieben weitere Modellkommunen bei Projekt zu Wohnen im Alter

Angedacht sind in diesen Gemeinden ganz unterschiedliche Dinge. In Görgeshausen im Westerwald etwa soll ein Gebäude der früheren katholischen Kirche im Ortskern neu genutzt werden, gegenüber soll ein Neubau mit weiteren barrierefreien Wohnungen entstehen. Quirnbach im Glantal wiederum plant zwei Häuser in den beiden Ortsteilen Quirnbach und Liebsthal mit seniorengerechtem Wohnraum im Erdgeschoss und Single-Wohnungen in den oberen Stockwerken.