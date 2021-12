Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 133

Koblenz/Mainz Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz geht weiter zurück. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) ermittelte am Dienstag 133,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Stand: 14.10 Uhr).

Unterdessen stieg Hospitalisierungsinzidenz minimal an: So lag die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen in Kliniken im Land aufgenommenen Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner bei 2,18 nach 2,10 am Vortag. In Rheinland-Pfalz gibt es laut LUA bislang 321 Verdachtsfälle und 45 bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 23 auf 4610.