Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz weiter bei 5,0

Proben für einen PCR-Test werden von einem Laboranten verpackt. Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Koblenz In Rheinland-Pfalz stagniert die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie bei 5,0. Dieser vom Landesuntersuchungsamt in Koblenz am Donnerstag (Stand 14.10 Uhr) ermittelte Wert der Infektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen entspricht exakt dem Vortageswert.

Am Dienstag hatte er noch bei 5,3 gelegen.

Die Zahl der nachweislich Infizierten seit Beginn der Pandemie legte innerhalb eines Tages um 42 auf 155.257 zu. Aktuell sind 1296 Menschen mit dem Coronavirus infiziert - nach 1337 am Tag zuvor. Zwei Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus, damit stieg die Zahl der Corona-Toten auf 3892.