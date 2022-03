Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz über 1500

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Binnen eines Tages sind in Rheinland-Pfalz 14.002 neue bestätigte Corona-Fälle gezählt worden. Damit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag auf 1534,9 nach 1460,1 am Vortag, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mitteilte (Stand 14.10 Uhr).

Die Zunahme der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner setzte sich somit fort. Vier weitere Menschen starben seit Mittwoch den Angaben zufolge im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion; die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie beträgt nunmehr 5145.

Die Hospitalisierungsinzidenz ging leicht zurück auf 6,36 nach 6,65 am Vortag. Mit dem Wert wird die Zahl der Aufnahmen von Covid-19-Patienten in Krankenhäusern binnen einer Woche je 100.000 Einwohner beschrieben. Auf die höchste Sieben-Tage-Inzidenz kam am Donnerstag mit 2792,2 der Kreis Vulkaneifel. Am niedrigsten war sie in der Stadt Zweibrücken mit 811,7.

© dpa-infocom, dpa:220317-99-562075/2

(dpa)