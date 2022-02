Sieben-Tage-Inzidenz auch in Rheinland-Pfalz über 1000

Ein medizinischer Mitarbeiter entnimmt einem Mann einen Nasenabstrich für einen Corona-Schnelltest. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Mainz Sieben-Tage-Inzidenz und die Zahl der Neu-Infektionen in Rheinland-Pfalz haben am Freitag ihren bisher höchsten Stand erreicht. Die Gesundheitsämter registrierten 10.069 Neu-Infektionen an einem Tag (Stand 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte.

Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf 1059,2. Am Donnerstag waren es 995,9 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. In den meisten anderen Bundesländern ist dieser Wert schon seit mehreren Tagen vierstellig.

Die Zahl der gleichzeitig infizierten Menschen stieg auf 116.300. Dies übertrifft die Einwohnerzahl von Koblenz, der drittgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz. Die Hospitalisierungsinzidenz - die Krankenhausaufnahmen einer Woche je 100.000 Einwohner - kletterte deutlich von 4,88 auf 5,85. Die Zahl der Todesfälle von Covid-19-Patienten erhöhte sich um 5 auf 4829.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Freitag im Kreis Kaiserslautern mit 1655,4. Danach folgten die Stadt Worms (1527,7) sowie die Kreise Germersheim (1494,5) und Neuwied (1429,6). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 589,1 im Kreis Kusel.

© dpa-infocom, dpa:220204-99-978467/2

(dpa)