Sieben neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Mainz Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen ist in Rheinland-Pfalz zum Wochenbeginn um 7 auf 7173 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle von infizierten Menschen blieb unverändert bei 236 (Stand 10.00 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Montag mitteilte.

Aktuell sind 220 Menschen im Bundesland mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Eine leicht überdurchschnittliche Zahl von Neuinfektionen gibt es in der südlichen Pfalz sowie in der Stadt Trier. Für den Kreis Germersheim sowie die Städte Neustadt an der Weinstraße und Trier registrierten die Gesundheitsämter in den vergangenen sieben Tagen jeweils 8 neue Fälle pro 100 000 Einwohner. In 13 der insgesamt 36 Kreise und kreisfreien Städten ist in der zurückliegenden Woche keine einzige Infektion bekannt geworden.