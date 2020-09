Sieben neue Corona-Fälle im Saarland

Proben für Corona-Tests werden für die weitere Untersuchung vorbereitet. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Saarbrücken Im Saarland hat sich die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen von Montag auf Dienstag um sieben Fälle auf 3222 erhöht. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit der Erkrankung Covid-19 blieb unverändert bei 175 (Stand 18.00 Uhr), wie das Gesundheitsministerium am Dienstag in Saarbrücken mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa