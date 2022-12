Mainz : Sieben Kandidaten und Kandidatinnen zur OB-Wahl zugelassen

Mainz Zur Oberbürgermeisterwahl in Mainz treten am 12. Februar sieben Bewerberinnen und Bewerber an. Der städtische Wahlausschuss ließ am Dienstag alle bis zum Fristende am Vorabend eingegangenen Wahlvorschläge zu und legte die Reihenfolge auf dem Stimmzettel fest.

Diese richtet sich nach dem Ergebnis der letzten Stadtratswahl von 2019 und wird damit angeführt vom Kandidaten der Grünen, Christian Viering. Danach folgen die Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz für die CDU, Mareike von Jungenfeld für die SPD, der FDP-Kandidat Marc Engelmann, der Linken-Bewerber Martin Malcherek und Lukas Haker von der Satirepartei Die Partei. Siebter Kandidat ist der parteilose Nino Haase.

Haase hat als einziger Bewerber bereits an einer OB-Wahl teilgenommen. Er unterlag 2019 in der Stichwahl dem bisherigen Amtsinhaber Michael Ebling, dessen Wechsel an die Spitze des rheinland-pfälzischen Innenministeriums im Oktober die vorzeitige OB-Wahl nötig gemacht hat. Für die Zulassung musste Haase Unterschriften von mindestens 250 Unterstützern vorlegen.

„Die Wahl kann beginnen“, sagte Bürgermeister Günter Beck (Grüne) als Wahlleiter zum Ende der Ausschusssitzung. Wenn ein Bewerber oder eine Bewerberin am 12. Februar die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereint, ist die Wahl entschieden. Ansonsten kommt es am 5. März zur Stichwahl zwischen den beiden Kandidierenden mit den meisten Stimmen.

© dpa-infocom, dpa:221227-99-28198/2

(dpa)