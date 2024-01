Tiere Sieben Bekämpfer von Asiatischer Hornisse im Land im Einsatz

Die Asiatische Hornisse (Vespa velutina) wurde in Europa erstmals 2004 in Südfrankreich nachgewiesen. In Deutschland gab es 2014 die ersten Nachweise in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Die Ausbreitung ist rasant. Seit 2016 findet sich die Art auf der Unionsliste invasiver Arten als Art der Früherkennung, deren Auftreten direkt eine Meldung an die EU-Kommission notwendig macht. Für den Menschen bedeutet die invasive Art keine größere direkte Gefahr als ihre heimische Verwandtschaft.