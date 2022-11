Kriminalität : Sicherungsverfahren zu Giftanschlag an TU Darmstadt beginnt

Darmstadt Wegen eines Giftanschlags auf Angehörige der Technischen Universität Darmstadt steht von Dienstag (9.00 Uhr) an Frau vor dem Landgericht Darmstadt. Der 33-Jährigen aus Mainz wird versuchter heimtückischer Mord vorgeworfen.

Dazu vergiftete sie laut den Ermittlern im August 2021 am Campus Lichtwiese in einem Gebäude in zwei Teeküchen und anderen Räumen Lebensmittel mit einer Chemikalie. Sieben Menschen, die diese Lebensmittel später zu sich nahmen, erlitten gesundheitliche Probleme bis hin zu Vergiftungserscheinungen. Ein 30-Jähriger schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr.