Rotenfelsmassiv Sicherungsseil reißt - 26-Jähriger stirbt beim Klettern

Bei einem Kletterunfall am Rotenfelsmassiv bei Bad Münster ist ein 26 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verlor er auf dem Weg nach oben den Halt. Er stürzte ab, dabei riss aber sein Sicherungsseil. Der junge Mann sei dann etwa 40 Meter in die Tiefe gestürzt, hieß es von der Polizei. Er sei so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort gestorben sei.