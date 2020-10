Sicherung der Landtagswahl: Fraktionen bereiten Gesetz vor

Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion in Rheinland-Pfalz, Martin Haller. Foto: picture alliance / Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Die Regierungsfraktionen in Rheinland-Pfalz bereiten einen Gesetzentwurf zur Sicherung der Landtagswahl in Corona-Zeiten vor. „Ziel des Gesetzentwurfs ist es, auch unter Pandemie-Bedingungen einen reibungslosen und rechtssicheren Ablauf der Landtagswahl zu gewährleisten“, sagte am Mittwoch der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Martin Haller, der Deutschen Presse-Agentur.

Zuvor hatte die „Rheinpfalz“ über das Vorhaben berichtet.