Sexueller Missbrauch: Parlament weitet Untersuchungen aus

Saarbrücken Ein bereits eingesetzter Untersuchungsausschuss des saarländischen Landtages wird sich nicht nur mit möglichen Fällen von sexuellem Missbrauch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Uni-Klinikums Homburg befassen.

Der saarländische Landtag weitete den Untersuchungsauftrag am Mittwoch auf mögliche Missbrauchsfälle auch in der HNO-Klinik aus. Es sei nun „eine grundsätzliche Untersuchung“ nötig, heißt es in einem entsprechenden einstimmig angenommenen Beschluss des Landesparlaments.