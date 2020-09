Sexueller Missbrauch?: Mann in 20 Fällen angeklagt

Eine Statue der Justitia steht neben Aktenbergen. Foto: Volker Hartmann/dpa/Symbolbild

Landau Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Schutzbefohlenen in 20 Fällen hat die pfälzische Justiz Anklage gegen einen ehemaligen Erzieher einer Kindertagesstätte erhoben. Dem 28-Jährigen werde vorgeworfen, vier Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren 2019 in einer Kita im Kreis Germersheim unter der Kleidung im Genitalbereich berührt zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Landau am Donnerstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa