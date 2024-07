Sonderkommission ermittelt Sexueller Missbrauch eines Kindes - Verdächtiger in Haft

Die Polizei hatte den Verdächtigen am Donnerstag vorläufig festgenommen. Er soll ein sechsjähriges Mädchen im Eifelkreis Bitburg-Prüm sexuell missbraucht haben. Laut früheren Angaben hatte die Familie des Mädchens aus Speicher am Dienstag Anzeige wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs gestellt. Nach ersten Angaben des Mädchens sei es in der Nähe des Wohnhauses von einem Mann angesprochen und unter einem Vorwand sowie mit Süßigkeiten hinter ein gegenüberliegendes Haus gelockt worden. Dort habe der Unbekannte das Mädchen sexuell missbraucht. Das traumatisierte, aber körperlich unversehrte Kind sei nach Hause gelaufen. Die Mutter alarmierte die Polizei.