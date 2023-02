Landgericht : Sexuelle Nötigung: Ehemaliger Pfarrer weist Vorwurf zurück

Saarbrücken/Trier Ein früherer katholischer Pfarrer steht wegen sexueller Nötigung eines 14-Jährigen vor Gericht. Auch andere Minderjährige sollen in den 90er-Jahren betroffen gewesen sein.

Der Hauptbelastungszeuge, der ebenfalls Pfarrer geworden sein soll, soll am Dienstag gehört werden. Auf Antrag seines Nebenklagevertreters findet seine Befragung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Verfahren geht zurück auf eine Strafanzeige des Bistums Trier, nachdem der Geschädigte Angaben gegenüber dem erzbischöflichen Offizialat Köln gemacht hatte. Bislang wurden sieben weitere Verhandlungstage angesetzt, ein Urteil könnte demnach am 13. März fallen.

Der Mann gehört zu mehreren anderen Betroffenen, die am Donnerstag und Freitag als Zeugen aussagen sollen. Der Verteidiger des Angeklagten beantragte, die Öffentlichkeit davon auszuschließen, weil die Vernehmungen Einblicke in die Sexualsphäre seines Mandanten ermöglichen könnten. Der Nebenklagevertreter lehnte dies ab, weil das Antragsrecht nur Zeugen selbst zustehe. Das Gericht will seine Entscheidung darüber am Dienstag mitteilen. (Az: 3 KLs 16 Js 143/21 (11/22).