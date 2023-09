Neunkirchen Sexualstraftäter saß schon in Sicherungsverwahrung

Gegen den 61-Jährigen erging am Donnerstag Haftbefehl wegen Vergewaltigung, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Der Tatverdächtige war aufgrund einer DNA-Spur am Tatort festgenommen worden. Die tote Frau war am 7. September in einem Bach nahe der Kläranlage Sinnerthal in Neunkirchen gefunden worden. Sie war teils entkleidet gewesen, die Ermittler gehen von einem Sexualdelikt aus. Die Todesursache wurde bei der Obduktion nicht eindeutig festgestellt.