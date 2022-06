Serie Feines aus der Region bei „Ebbes von Hei!“ : „Ein neuer Wein ist wie ein neuer Freund“

Inga Schmitt vom gleichnamigen Weingut (links) mit ihrem Ehegatten David nebst dem sieben Monate alten Töchterchen Libby. Foto: Norbert Becker

OBEREMMEL Ein junges Winzerpaar hat sich in der Nähe von Konz der Weinkultur verschrieben und bietet eine breite Palette an Sorten an.