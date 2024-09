Wetterbilanz September im Saarland mit doppelt so viel Regen wie üblich

Deutschlandweit war der September ungewöhnlich nass, mit rund 175 Prozent des üblichen Niederschlags. Die Durchschnittstemperatur lag mit 15,3 Grad 2 Grad über dem Wert der Referenzperiode 1961-1990. In der ersten Septemberwoche wurden im Nordosten Rekordtemperaturen von bis zu 35,2 °C gemessen, während das Monatsende mit frostigen -2,1 °C in der Schwäbischen Alb ausklang. Fast 177 Stunden Sonnenschein kamen laut der vorläufigen DWD-Bilanz zusammen. Das waren 18 Prozent mehr als in der Periode von 1961 bis 1990 und knapp 13 Prozent mehr als im Vergleich zur Periode von 1991 bis 2020.