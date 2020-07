Sensoren und Kameras für mehr Umwelt- und Verkehrsdaten

Mainz Die Stadt Mainz wird ein Jahr lang testweise mit neuen Sensoren und Kameras zusätzliche Umwelt- und Verkehrsdaten sammeln. Sie sollen helfen, mehr über Zusammenhänge zwischen Verkehrsaufkommen und Wetter zu verstehen, die Verkehrssteuerung zu optimieren und die Wirkung von Maßnahmen für eine sauberere Luft zu kontrollieren, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

In Mainz ist in den vergangenen Jahren immer wieder der NO2-Grenzwert überschritten worden. Für eine bessere Luft hatte die Stadt zuletzt Tempo 30 in weiten Teilen der Innenstadt eingeführt, bald soll auf einem Teil der vielbefahrenen Rheinachse eine Umweltspur nur für Busse, Taxis und Radfahrer kommen.