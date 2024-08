Tödlicher Unfall Seniorin erfasst und weggefahren: 53-Jähriger unter Verdacht

Die Seniorin überquerte im Februar eine Straße am Ortseingang, als ein Auto sie erfasste, so die Polizei. Der Aufprall schleuderte die Frau demnach auf den Gehweg, wo der Fahrer sie liegengelassen haben soll. Erst zufällig vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer fanden die Verletzte. Sie starb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle.