Seniorin durch Sturz in Schacht verletzt

Ein Sanitäter vor einem Rettungswagen mit der Nummer des Notrufes. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild/Archiv

Bad Dürkheim Eine 70 Jahre alte Frau ist in Bad Dürkheim in einen Schacht gestürzt und hat sich dabei verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll ein unbekannter Täter zuvor ein Bodengitter im Bereich einer privaten Einfahrt entfernt haben.

