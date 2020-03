Seniorenzentrum unter Quarantäne wegen Corona-Verdachtsfalls

Ein Senior geht mit einer Gehilfe durch eine Tür in einem Altenheim. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild.

Boppard Das Gesundheitsamt des Rhein-Hunsrück-Kreises hat mit Blick auf das Coronavirus am Freitag vorsorglich ein Seniorenheim in Boppard unter Quarantäne gestellt. „Hintergrund ist ein Verdachtsfall einer dort arbeitenden Person“, teilte die Kreisverwaltung in Simmern mit.



