Schadenshöhe unklar Senioren bei Hausbrand verletzt

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Haßloch im Landkreis Bad Dürkheim sind zwei Senioren verletzt worden. Nachbarn hätten den 87-jährigen Bewohner am späten Abend in Sicherheit gebracht, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr habe dann die 91-Jährige aus dem Haus gerettet. Beide seien ins Krankenhaus gebracht worden.