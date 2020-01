Senior kracht mit Auto in Schaufenster

Saarbrücken Beim Einparken ist ein 84-jähriger Autofahrer in Saarbrücken in ein Schaufenster gekracht. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, erlitten der Mann und seine Beifahrerin leichte Verletzungen. Der Senior habe rückwärts einparken wollen, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

„Ersten Ermittlungen zufolge könnte er Gas- und Bremspedal verwechselt haben“, sagte der Sprecher.