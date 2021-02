Seltene Stille an Weiberfastnacht - Nur wenige Aktionen

Mülheim-Kärlich/Wittlich Am Donnerstag vor Rosenmontag verlieren normalerweise viele Rheinland-Pfälzer ihre Krawatten. Diesmal verhindert das Corona. Närrisches Treiben gibt es nur in Ansätzen - und wenige Kamellen für Kinder.

Schnipp, schnapp, Krawatte ab? Von wegen. In den Hochburgen der Weiberfastnacht in Rheinland-Pfalz ist es unwirklich still geblieben. Statt wilder Feiern und Stürme auf Rathäuser hielten sich die Närrinnen am sonnenreichen Donnerstag vor Rosenmontag coronabedingt stark zurück. Die Polizeipräsidien in Mainz und Koblenz beispielsweise sprachen am Nachmittag von einer sehr ruhigen Lage. Vorsichtshalber hätten sie aber ihre Streifen bei den traditionellen Hotspots der Weiberfastnacht etwas verstärkt.